Week-end à Rocamadour, la cité médiévale

La cité médiévale de Rocamadour date du XIIe siècle. Accrochée à la falaise, elle domine les Causses du Quercy sur trois étages. La cité est avant tout marquée par la foi. Chaque année, près de 300 000 pèlerins gravissent les 216 marches du grand escalier de la ville. A la chapelle Notre-Dame, au cœur du sanctuaire, tout le monde se tourne vers la "Vierge noire miraculeuse" qui protège les marins. Huit chapelles existent également au sein même des églises. Découvrez les incontournables et les bons plans pour un week-end dans cette cité sacrée.



