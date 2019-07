Week-end à Saintes-Maries-de-la-Mer, une terre sauvage au cœur de la Camargue

De nature sauvage, les Saintes-Maries-de-la-Mer s'étendent sur un territoire de 375 km² au cœur du delta du Rhône. Elles sont connues pour leurs manades, des élevages de taureaux et de chevaux de Camargue qui vivent presque en liberté, mais aussi pour la culture gitane qui s'y est imposée. Dans le centre-ville, l'église des Saintes-Maries, le sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Mer, est aussi un incontournable. Découvrez les bons plans pour un week-end dans cette ville de la Camargue.



