Week-end à Sienne, la ville couleur ocre

La ville de Sienne, en Italie, est une œuvre d'art à part entière divisée en 17 contrades. Plus que des quartiers, il s'agit de communautés, souvent rivales, qui ont chacune sa couleur et son blason. On peut alors apercevoir dans les rues de la ville les écriteaux qui délimitent le territoire des contrades. Outre la beauté singulière des lieux, Sienne est également connue pour sa gastronomie toscane.



