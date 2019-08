Week-end à Sienne, une destination qui séduit

Sienne est une ville italienne au charme singulier. Elle est notamment connue pour être divisée en 17 contrades. Pour pouvoir la connaître dans son ensemble, il faut aller au sommet de la tour del Mangia. Depuis cette fameuse tour, on a une vue dégagée sur la ville et ses monuments symboliques, ainsi que sur les vignes qui donnent naissance au Chianti, un célèbre vin de Toscane. Découvrez en images les adresses et les bons plans pour passer un week-end inoubliable dans la ville toscane de Sienne.



