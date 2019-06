Week-end à Tel-Aviv, une ville en perpétuel changement

En Israël, Tel-Aviv est une destination incontournable pour un séjour de rêve. Sa plage en plein centre-ville et son bouillonnement culturel font sa particularité. Pour beaucoup d'habitants, l'état d'esprit de cette ville dynamique et moderne vient de la mer et de la plage. On peut d'ailleurs s'y relaxer et y faire du sport tout au long de l'année. Découvrez en images les adresses et les bons plans pour un week-end inoubliable à Tel-Aviv.



