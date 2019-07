Week-end à Tours, l'ancienne capitale du royaume français

Egalement appelée La Touraine, Tours fut autrefois la capitale du royaume français. La ville, inscrite au patrimoine de l'Unesco, est connue pour être le jardin du pays où l'on trouve de belles fleurs de saison. Elle offre un charme particulier de par sa richesse historique et gastronomique. Découvrez les bons plans pour un week-end dans cette ville au bord de la Loire.



