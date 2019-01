Zoom : au fil du Nil

Les touristes commencent à revenir en Egypte après des années noires. Des dizaines de navires larguent les amarres pour une croisière sur le Nil, de Louxor à Assouan. Le voyage va durer quatre jours. Les paysages n'ont pas changé depuis des millénaires sur ce fleuve mythique qui a inspiré écrivains et cinéastes.



