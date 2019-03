Zoom sur la cordillère Cantabrique en Espagne

Direction l'Espagne pour découvrir la corniche Cantabrique et les vestiges préhistoriques qu'elle abrite. Le voyage commence par une visite de la grotte de El Pindal qui doit se faire sur rendez-vous. Dans cet endroit où règne l'obscurité se découvrent de nombreux dessins, dont celui d'un mammouth, d'une biche et d'un poisson. Découvrez en images les autres vestiges préhistoriques de la cordillère Cantabrique.



