Zoom sur la Riviera italienne

JT 13H - En Italie, la Riviera regorge de trésors cachés et d'endroits insolites.

La Riviera est un petit coin du nord de l'Italie aux multiples influences étrangères. Grâce au secteur du tourisme, cette côte méditerranéenne a su se développer au XIXème siècle. Sur les terres, les villages perchés ont toujours attiré les artistes, qui en ont fait leur refuge, et les riches Européens en quête de soleil. Les eaux cristallines des stations balnéaires, quant à elles, fascinent les amoureux de la mer. De Vintimille à Portofino, un voyage entre terre et mer nous réserve plein de surprises et des rencontres.



